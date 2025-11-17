Kehilangan Pilar Penting, PSS Sleman Tetap Bertekad Amankan 3 Poin di Maguwoharjo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman bertekad mengamankan tiga poin penuh saat menjamu Persiku Kudus dalam lanjutan pekan ke-11 Pegadaian Championship 2025/2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, malam ini pukul 19.00 WIB.

Meski harus bermain tanpa tiga pemain utama, pelatih kepala PSS Sleman Ansyari Lubis menyatakan keyakinan penuh terhadap skuat yang ada.

Dalam keterangannya menjelang laga, Ansyari Lubis menegaskan bahwa persiapan tim sudah berjalan cukup baik.

"Kami bermain di kandang melawan Kudus. Walaupun kami tidak diperkuat oleh tiga pemain, tetapi kami sudah membuat satu keputusan. Saat sekarang inilah mereka harus menunjukkan karena kami memberikan kepercayaan penuh kepada pemain yang akan nanti bermain untuk menggantikan tiga pemain," ujar Coach Lubis pada Minggu (16/11).

Nanti malam PSS Sleman tidak bisa diperkuat oleh sejumlah pilar penting, seperti Gustavo Tocantins yang mendapatkan kartu merah pada laga melawan Persiba Balikpapan, serta Frederic Injai dan Dominikus Dion yang mendapatkan akumulasi kartu kuning.

Mengenai potensi absennya pemain pilar, Coach Lubis menekankan bahwa para pemain pengganti harus membuktikan kualitas mereka.

Ia juga memberikan kabar terbaru terkait kondisi salah satu pemain kunci yang sempat cedera, yaitu Riko Simanjuntak.

"Kalau masalah Riko, kami tadi sudah berbicara dengan tim dokter, kemungkinan besar Riko tidak ada masalah, tetapi kami lihat juga di official training sore hari ini. Saya kira mudah-mudahan RiKo bisa bermain karena ini menjadi satu kekuatan buat kami, terlepas dari tiga pemain yang tidak bermain," jelasnya.