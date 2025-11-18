Drama Kemenangan PSS Sleman di Maguwoharjo, Pergantian Pemain Berbuah 3 Poin

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman berhasil mengamankan tiga poin penting setelah menaklukkan tamunya, Persiku Kudus, dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan kompetisi pekan ke-11 Pegadaian Championship 2025-2026.

Pertandingan yang berlangsung sengit di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Senin malam (17/11) pukul 19.00 WIB itu disaksikan langsung oleh 13.979 pasang mata.

Dipimpin oleh wasit Nugroho Supriyanto, jalannya laga didominasi oleh tensi tinggi sejak menit awal.

Tuan rumah PSS Sleman harus tertinggal lebih dahulu setelah pemain asing Persiku Kudus, Igor Henrique Da Silva Costa, berhasil menjebol gawang PSS pada menit ke-10, memanfaatkan kelengahan lini belakang Super Elja.

Skor 0-1 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis melakukan perubahan taktik yang terbukti jitu.

Pemain pengganti yang baru masuk, M. Junior Haqi, langsung mencatatkan namanya di papan skor. Gol penyama kedudukan tercipta cepat di awal paruh kedua, tepatnya pada menit ke-48, membuat Maguwoharjo bergemuruh dan kedudukan menjadi 1-1.

Saat pertandingan diperkirakan akan berakhir imbang, drama terjadi di masa injury time. Pahlawan kemenangan PSS Sleman muncul dari kaki Irvan Mofu, yang berhasil mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90+8. Gol tersebut sekaligus memastikan tiga poin berharga bagi Super Elja.