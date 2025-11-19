JPNN.com

Pemain Asing PSIM Yogyakarta Tak Sabar Ingin Latihan Bersama Tim

Rabu, 19 November 2025 – 07:00 WIB
Pemain Asing PSIM Yogyakarta Tak Sabar Ingin Latihan Bersama Tim - JPNN.com Jogja
Pemain asing PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam berlatih ringan. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemain asing PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam berupaya pulih dari cedera yang dialaminya.

Pemain berpaspor Belanda itu mengalami cedera fracture weber pada pergelangan kaki kirinya.

Kini ia tengah fokus menjalani tahap pemulihan pascacedera.

“Aku berharap bisa bergabung dengan latihan tim pada akhir Desember, tetapi belum tahu pastinya. Semua tergantung hasil kontrol ke rumah sakit nanti,” kata Donny. 

Meski absen cukup lama, Donny tetap menjaga kebugarannya dengan berlatih gym dan joging ringan.

“Hampir setiap hari aku pergi ke gym di kompleks tempat tinggalku untuk latihan upper body," ujarnya. 

Proses penyembuhan cederanya berjalan cukup baik dengan dukungan Rumah Sakit Bethesda. 

Donny pun telah melepas gips di kakinya pada 10 Oktober lalu.

Pemain asing PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam terus berupaya pulih dari cedera yang ia alami. Ia ingin segera berlatih bersama rekan-rekannya.
