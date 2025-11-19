Tim Futsal UNY Mendominasi Campus League Regional Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Futsal Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyapu bersih gelar juara Campus League Futsal Regional Yogyakarta 2025.

Campus League Regional Yogyakarta diikuti sejumlah perguruan tinggi di DIY dan, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kejuaraan berlangsung pada 6–12 November 2025 di GOR Ki Bagoes Hadikoesoemo, Universitas Islam Indonesia (UII).

Tim futsal putra UNY di final menumbangkan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dengan skor telak 4-0.

Sementara tim putri futsal UNY di final mengalahkan Universitas Negeri Malang (UM) dengan skor serupa 4-0.

Kapten tim putra Safari Nur Hannafi bersyukur atas pencapaian timnya di Campus League.

"Ini buah dari kerja keras seluruh tim. Kami senang bisa membawa nama UNY dan siap menghadapi tantangan di tingkat nasional," katanya.

Pencapaian ini membuat tim futsal UNY berhak melaju melaju ke tingkat nasional Campus League 2025. (mcr25/jpnn)