Gelandang PSIM Yogyakarta Tak Sabar Merumput Kembali

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelandang PSIM Yogyakarta Pulga Vidal dipastikan bisa tampil saat timnya menjamu Bhayangkara FC akhir pekan ini.

Gelandang asal Argentina itu sempat absen membela Laskar Mataram karena hukuman akumulasi kartu.

Dia bertekad tampil sebaik mungkin untuk mempersembahkan poin penuh di hadapan suporter.

“Saya benar-benar menantikan momen bermain kembali dan ingin mengamankan tiga poin di kandang,” katanya.

Pertandingan kontra Bhayangkara dinilai sangat penting untuk menjaga posisi Laskar Mataran di klasemen sementara Super League.

“Semua pertandingan penting bagi kami, tetapi laga besok akan sangat menentukan posisi kami di lima besar klasemen sementara,” ujarnya.

Di klasemen sementara BRI Super League, PSIM berada di peringkat ke-5, sedangkan Bhayangkara mengintai di posisi ke-6.

Kedua tim hanya berselisih satu poin sehingga hasil akhir akan sangat menentukan posisi. (mcr25/jpnn)