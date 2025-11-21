PSIM Yogyakarta Tampil Full Team Saat Menjamu Bhayangkara Presisi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seluruh pemain PSIM Yogyakarta dipastikan bisa merumput saat menjamu Bhayangkara Presisi dalam lanjutan BRI Super League akhir pekan ini.

Dokter PSIM Yogyakarta Hansel mengungkapkan kondisi terkini para pemain Laskar Mataram.

"Sejauh ini tidak ada pemain yang mengalami cedera baru. Semua dalam kondisi prima,” kata Hansel, Kamis (20/11).

Baca Juga: Gelandang PSIM Yogyakarta Tak Sabar Merumput Kembali

Ia juga memastikan bahwa pemain asing mereka Rahmatsho bisa tampil setelah sempat mengalami cedera saat menghadapi Persis Solo.

"Dia memang mengeluhkan ketidaknyamanan di hamstring. Oleh karena itu, kemarin kami fokus memberikan perawatan pada kakinya,” ujar Hansel.

Dengan kondisi terkini, pemain timnas Tajikistan itu kemungkinan besar bisa tampil membela Laskar Mataram.

Satu-satunya pemain yang absen di tubuh tim adalah Donny Warmerdam.

Sejak didatangkan PSIM, pemain asal Belanda itu masih berkutat dengan cederanya dan sudah dalam tahap pemulihan. (mcr25/jpnn)