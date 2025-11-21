JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSIM Yogyakarta Tampil Full Team Saat Menjamu Bhayangkara Presisi

PSIM Yogyakarta Tampil Full Team Saat Menjamu Bhayangkara Presisi

Jumat, 21 November 2025 – 12:15 WIB
PSIM Yogyakarta Tampil Full Team Saat Menjamu Bhayangkara Presisi - JPNN.com Jogja
Pemain PSIM Yogyakarta menjalani latihan di Stadion Mandala Krida. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seluruh pemain PSIM Yogyakarta dipastikan bisa merumput saat menjamu Bhayangkara Presisi dalam lanjutan BRI Super League akhir pekan ini.

Dokter PSIM Yogyakarta Hansel mengungkapkan kondisi terkini para pemain Laskar Mataram. 

"Sejauh ini tidak ada pemain yang mengalami cedera baru. Semua dalam kondisi prima,” kata Hansel, Kamis (20/11).

Baca Juga:

Ia juga memastikan bahwa pemain asing mereka Rahmatsho bisa tampil setelah sempat mengalami cedera saat menghadapi Persis Solo.

"Dia memang mengeluhkan ketidaknyamanan di hamstring. Oleh karena itu, kemarin kami fokus memberikan perawatan pada kakinya,” ujar Hansel. 

Dengan kondisi terkini, pemain timnas Tajikistan itu kemungkinan besar bisa tampil membela Laskar Mataram. 

Baca Juga:

Satu-satunya pemain yang absen di tubuh tim adalah Donny Warmerdam.

Sejak didatangkan PSIM, pemain asal Belanda itu masih berkutat dengan cederanya dan sudah dalam tahap pemulihan. (mcr25/jpnn)

PSIM Yogyakarta dipastikan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Bhayangkara Presisi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta Bhayangkara presisi bri super league Rahmatsho psim hari ini psim jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU