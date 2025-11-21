Irvan Mofu Tampil Apik Sebagai Pelapis, Pelatih PSS Sleman Minta Tak Berpuas Diri

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penyerang PSS Sleman Irvan Mofu muncul sebagai senjata rahasia yang kian terasah setiap kali diberi kesempatan bermain.

Dua gol krusial yang dicetaknya dalam dua pertandingan terakhir tak hanya menambah angka produktivitas, tetapi juga menjadi penentu keberhasilan Super Elja dalam menjaga takhta puncak klasemen Grup Dua Pegadaian Championship 2025/2026 dari ancaman PS Barito Putera.

Gol-gol yang dicetak Irvan ke gawang PS Barito Putera dan Persiku Kudus membuktikan profesionalisme sang pemain.

Kontribusi ini merupakan implementasi dari tekadnya di awal musim untuk selalu meningkatkan penampilan di sesi latihan.

“Persaingan sudah biasa saya lakukan di sepak bola dengan siapa saja termasuk legiun asing. Hal terpenting, yaitu harus selalu siap kapan pun pelatih meminta saya bermain. Jadi, tugas saya melakukan yang terbaik saat sesi latihan maupun pada saat bermain,” ujar Irvan Mofu, dikutip dari laman resmi PSS Sleman.

Dua penampilan impresif Irvan Mofu, terutama saat menjadi pelapis inti, mendapatkan apresiasi tinggi dari pelatih kepala, Ansyari Lubis.

Menurut Ansyari, Irvan Mofu memiliki semangat juang dan tekad yang luar biasa.

“Bermain full time saat Tocantins absen, dia bermain sangat bagus. Mental bertandingnya tinggi dan dia memiliki usaha luar biasa mencetak gol,” kata Ansyari Lubis seusai latihan di Lapangan Pakembinangun, Kamis pagi (20/11).