PSS Sleman Siap Tempur di Sidoarjo, Antisipasi Kebangkitan Deltras FC

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim berjuluk Super Elang Jawa, PSS Sleman, telah tiba di Sidoarjo dan menyatakan kesiapan penuh untuk melakoni laga krusial menghadapi tuan rumah Deltras FC pada pekan ke-12 Pegadaian Championship 2025/2026.

Pertandingan penting ini akan digelar di Stadion Gelora Delta pada Sabtu malam (22/11) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi sangat penting bagi PSS Sleman untuk mempertahankan posisi puncak klasemen Grup B sebelum jeda kompetisi Liga 2.

Hingga pekan ke-11 Pegadaian Championship 2025/2026, PSS Sleman berada di puncak klasemen Grup B dengan koleksi 26 poin dari 11 pertandingan.

Sedangkan calon lawan mereka, Deltras FC, menempati posisi ke-5 di grup yang sama dengan perolehan 17 poin.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengungkapkan bahwa timnya datang ke Sidoarjo dengan satu tekad utama, yaitu meraih poin penuh.

Menurut dia, hal itu penting mengingat laga malam ini akan menjadi penutup sebelum kompetisi Liga 2 memasuki masa jeda (break).

"Yang pasti kami datang ke sini dengan satu tujuan dan tekad karena setelah pertandingan ini Liga 2 ada jeda break. Jadi, kami juga harus dapat mengambil poin di sini agar liburnya lebih tenang," ujar Ansyari Lubis saat konferensi pers pada Jumat (21/11).