Penyebab PSS Sleman Gagal Mencuri Poin Penuh di Kandang Deltras FC

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Deltras FC dalam lanjutan pekan ke-12 Pegadaian Championship 2025-2026.

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Sabtu malam (22/11) itu, berakhir dramatis setelah gol telat dari pemain pengganti Irvan Mofu pada menit ke-90+12, menyelamatkan tim Super Elja dari kekalahan.

Deltras FC berhasil unggul lebih dahulu lewat aksi penyerang mereka, Hamzah Titofani Rivaldi, pada menit ke-28.

Keunggulan tersebut bertahan hingga waktu normal berakhir, bahkan hingga masuk ke masa injury time yang sangat panjang.

Pahlawan bagi PSS Sleman muncul di penghujung laga. Irvan Mofu, yang masuk di menit ke-72 menggantikan Arda Alfareza, berhasil menjebol gawang Deltras FC di menit ke-90+12.

Gol ini mengubah skor menjadi 1-1 dan mengamankan satu poin berharga bagi tim tamu.

Seusai laga, Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui bahwa hasil imbang ini didapat secara dramatis.

Ia menyoroti performa buruk timnya pada babak pertama sebagai penyebab utama kegagalan mencuri poin penuh.