Laga Panas Deltras FC Vs PSS Sleman Berakhir Imbang, Wasit Jadi Sorotan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Laga sengit penuh drama tersaji di Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ke-12 Pegadaian Championship 2025-2026.

Tuan rumah Deltras FC harus puas berbagi angka 1-1 dengan tamunya PSS Sleman pada Sabtu malam (22/11).

Pertandingan yang disaksikan oleh 8.648 pasang mata ini diwarnai tensi tinggi, empat kartu kuning, dan dua kartu merah, serta diakhiri dengan kontroversi keputusan wasit yang memicu protes keras dari kedua kubu pelatih.

Deltras FC berhasil memecah kebuntuan lebih dahulu pada menit ke-28 melalui aksi cemerlang Hamzah Titofani Rivaldi. Keunggulan ini membuat publik Sidoarjo bersorak dan menambah kepercayaan diri The Lobster.

Namun, drama dimulai saat Deltras harus bermain dengan sepuluh pemain.

Pencetak gol Deltras Hamzah Titofani Rivaldi diusir keluar lapangan pada menit ke-60 setelah wasit Mansyur memberinya kartu merah langsung akibat pelanggaran keras terhadap pemain PSS Sleman Muhammad Salman Alfarid.

Ironisnya, PSS Sleman juga kehilangan pemainnya. Muhammad Salman Alfarid, yang menjadi korban pelanggaran, harus meninggalkan lapangan pada menit ke-84 setelah menerima kartu kuning kedua.

Kedua tim pun mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain.