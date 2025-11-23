PSIM Yogyakarta Menang Lagi, Rahmatsho Cetak Gol Perdana

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali meraih kemenangan setelah mengandaskan perlawanan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu (22/11).

Kemenangan Laskar Mataram ditentukan lewat gol semata wayang Rahmatsho.

Pemain Timnas Tajikistan itu merasa antusias dengan gol perdananya.

“Untuk saya pribadi gol pertama ini sangat berarti. Saya tidak bisa berbicara banyak. Alhamdulillah, saya bersyukur untuk ini,” katanya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menilai timnya bermain bagus di babak pertama.

Kemudian, memasuki babak kedua tim lawan mulai mencari celah untuk menyamakan kedudukan.

"Di babak kedua harus diakui bahwa Bhayangkara lebih agresif dan serangan mereka jauh lebih berbahaya daripada babak pertama,” ujar Gastel.

Kendati demikian, anak asuhnya mampu mempertahankan skor hingga peluit panjang.