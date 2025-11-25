JPNN.com

Selasa, 25 November 2025 – 08:00 WIB
PSS Sleman Libur Sepekan, Ambil Napas di Jeda Kompetisi - JPNN.com Jogja
Para pemain PSS Sleman diberikan libur. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Skuat PSS Sleman kini tengah menikmati waktu istirahat panjang setelah melakoni laga tandang terakhir melawan Deltras FC pada pekan ke-12 Pegadaian Championship 2025/2026, Sabtu (22/11).

Keputusan ini diambil oleh tim pelatih guna menyegarkan kembali kondisi fisik dan mental para pemain, bertepatan dengan jeda kompetisi selama satu bulan penuh.

Manajer PSS Sleman Kim Jeffrey Kurniawan mengkonfirmasi bahwa waktu rehat yang diberikan kepada pasukan berjuluk Super Elja ini berlaku mulai Senin (24/11) hingga Rabu (03/12).

Para pemain dijadwalkan kembali menjalani aktivitas latihan rutin pada Kamis pagi (04/12).

"PSS sudah menjalani pertandingan hingga pekan ke-12 dengan jeda waktu yang berdekatan. Dari tim pelatih memberikan libur agar para pemain bisa melakukan pemulihan dan kembali dengan energi yang segar,” ujar Kim pada hari Senin pagi.

Pertandingan kontra Deltras FC sendiri berakhir dengan skor imbang yang didapat melalui perjuangan dramatis, dengan gol penyeimbang tercipta di menit-menit akhir.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menyoroti bahwa hasil tersebut didapat dengan kerja keras ekstra.

"Ya, yang pertama hasil ini sangat dramatis buat kami, tetapi kami perlu evaluasi terutama pada babak pertama karena begitu tidak punya energi dari seluruh pemain," ungkap Coach Ansyari.

Para pemain PSS Sleman diberi waktu libur lebih dari sepekan untuk memulihkan kembali kondisi fisik pascapertandingan yang berat.
