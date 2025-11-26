JPNN.com

31 Tim Berpartisipasi dalam Gadjah Mada Hockey Fest 2025

Rabu, 26 November 2025 – 09:00 WIB
31 Tim Berpartisipasi dalam Gadjah Mada Hockey Fest 2025 - JPNN.com Jogja
Latihan tim hockey Universitas Gadjah Mada di GOR Pancasila. Foto: UKM Hockey UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Hockey Universitas Gadjah Mada menggelar Gadjah Mada Hockey Fest di GOR Pancasila UGM pada 28–30 November 2025.

Kompetisi hockey ini akan mempertemukan klub-klub hockey non-FIK/FPOK/PJKR dari berbagai daerah di Indonesia.

Total ada sebanyak 31 komunitas, klub independen, serta unit kegiatan mahasiswa dari perguruan tinggi yang ikut berpartisipasi. 

Ketua Pelaksana Gadjah Mada Hockey Fest 2025 Jonathan Kefas mengatakan kebutuhan kompetisi yang terbuka untuk semua klub, terutama yang bukan dari fakultas olahraga itu sangat penting.

"Di Gadjah Mada Hockey Fest 2025, kami ingin kasih ruang yang adil buat teman-teman dari berbagai daerah biar bisa tanding, belajar dan saling kenal," kata Jonathan. 

Ia berharap dengan kompetisi ini ekosistem hockey bisa makin hidup dan berkembang.

Lebih jauh lagi, ajang ini diharapkan diharapkan dapat memberi warna baru dalam perkembangan olahraga prestasi di Indonesia.

Gadjah Mada Hockey Fest 2025 akan diikuti 16 tim untuk kategori putra, 16 tim pula untuk kategori putri serta 16 tim adu ketangkasan di kategori campuran. (mcr25/jpnn)

Keseruan akan tersaji di ajang Gadjah Mada Hockey Fest 2025 yang diikuti puluhan peserta.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

