Kekecewaan Ze Valente Karena Harus Absen pada Laga PSIM Vs Persija Jakarta

Rabu, 26 November 2025 – 17:00 WIB
Gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente harus absen lawan Persija Jakarta. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta tidak akan diperkuat gelandang andalan mereka, Ze Valente, saat bertamu ke markas Persija Jakarta. 

Duel dua klub legendaris itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat (28/11).

Pemain asal Portugal itu harus absen karena akumulasi kartu kuning.

Kendati demikian, pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengaku percaya dengan kedalaman skuatnya.

“Dia memang pemain penting bagi kami. Namun, seperti yang selalu saya katakan kepada para pemain pengganti ketika tim membutuhkan dan waktunya tiba, kalian harus siap," ujarnya. 

Di sisi lain, Ze Valente tidak bisa menyembunyikan kekecewaan karena harus melewatkan laga kontra Macan Kemayoran.

“Sungguh berat dan sangat menjengkelkan rasanya tidak bisa tampil di pertandingan sepenting ini,” kata Ze.

Dia berharap siapa pun pemain yang diturunkan dapat memberikan penampilan terbaiknya bagi tim berjuluk Laskar Mataram.

