Daftar Skuat PSIM Yogyakarta Melawan Persija, Sejumlah Pilar Absen

Kamis, 27 November 2025 – 15:00 WIB
Pemain PSIM Yogyakarta Raka Cahyana akan absen saat bertemu Persija pada 28 Oktober 2025. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengonfirmasi sejumlah pemain yang absen saat menghadapi Persija Jakarta pada Jumat malam (28/11).

Sebelumnya, gelandang PSIM Ze Valente dihukum akumulasi kartu kuning sehingga harus absen. 

Kemudian, Cahya Supriadi dan Raka Cahyana juga tidak bisa bergabung dengan tim karena tengah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. 

Pemain selanjutnya yang absen adalah kiper Harlan Suardi karena mengalami cedera pada Anterior Cruciate Ligament (ACL).

"Harlan juga harus absen. Dia sempat mengalami insiden kecil saat latihan. Setelah dilakukan Magnetic Resonance Imaging (MRI) diketahui dia terkena di bagian ACL,” kata Razzi.

Saat ini manajemen PSIM Yogyakarta masih menunggu laporan medis lebih lanjut terkait cedera Harlan.

“Kami belum tahu grade berapa cederanya dan butuh waktu penyembuhan berapa lama. Yang pasti, dia tidak bisa main lawan Persija besok,” ujarnya. 

PSIM Yogyakarta dalam lawatannya ke Jakarta membawa 22 pemain. Berikut daftar pemain yang dibawa Laskar Mataram:

Sejumlah pemain PSIM Yogyakarta harus absen saat menghadapi Persija Jakarta. Manajer yakin tetap bisa tampil optimal.
