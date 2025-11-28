Pelatih Persija Bilang Begini Soal Kualitas PSIM Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Duel sengit akan terjadi pada laga pekan ke-13 Super League yang mempertemukan tuan rumah Persija Jakarta melawan PSIM Yogyakarta, Jumat malam (28/11).

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan kuota tiket 50 ribu penonton.

Pelatih Persija Mauricio Souza mengakui PSIM Yogyakarta sebagai salah satu tim yang kuat.

"Kami menghadapi tim yang tangguh, dengan organisasi permainan yang solid. Mereka mampu meraih poin di hampir setiap pertandingan dan itu menunjukkan kualitas mereka," kata Maurcio, Kamis (27/11).

Kendati demikian, pelatih asal Brasil itu mengingatkan bahwa timnya enggan kehilangan poin bertepatan dengan hari ulang tahun Persija.

"Para pemain punya motivasi besar untuk tampil di Jakarta, di depan Jakmania," katanya.

Di sisi lain, PSIM Yogyakarta tidak akan diperkuat sejumlah nama seperti Ze Valente, Raka Cahyana, Cahya Supriadi hingga Harlan Suardi.

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna tetap optimistis timnya mampu mendulang poin meski kehilangan sejumlah pilar penting.