Van Gastel Tak Gentar dengan Puluhan Ribu Suporter Persija: Pelajaran Bagi Pemain PSIM

Jumat, 28 November 2025 – 18:32 WIB
Konferensi pers jelang laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta pada Kamis (27/11). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal disaksikan sekitar 50 ribu penonton. 

Pertandingan ini menjadi spesial bagi tim tuan rumah yang sedang merayakan hari jadi klub ke-97.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan kehadiran ribuan penonton di stadion bakal memberikan energi baginya. 

“Bagi saya itu selalu menjadi tantangan dan energi. Jika stadion memiliki begitu banyak pendukung, itu akan membawa adrenalin untuk tim saya dan Persija,” kata Gastel, Kamis (27/11).

Pelatih asal Belanda itu menginginkan anak asuhnya bisa menikmati laga malam ini.

“Semoga mereka bisa menikmatinya dan mengalami bagaimana rasanya bermain di stadion dengan begitu banyak orang,” ujarnya. 

Di sisi lainnya, Laskar Mataram harus kehilangan sejumlah pemain pentingnya. 

Ze Valente harus alpa karena akumulasi kartu kuning. Kemudian dua pemain muda Raka Cahyana dan Cahya Supriadi mendapat panggilan timnas Indonesia. 

