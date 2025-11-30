Pelatih PSIM Yogyakarta Bangga dengan Anak Asuhnya Meski Kalah dari Persija

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengapresiasi perjuangan anak asuhnya meski menelan kekalahan saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada Jumat (28/11).

Yusaku Yamadera dan kawan-kawan kalah dengan skor 0-2 dari Macan Kemayoran.

"Saya pikir Persija pantas menang. Kami tidak bermain terlalu buruk, tetapi kami tidak memulai dengan baik di babak pertama,” ujarnya.

Meskipun harus merasakan kekalahan, pelatih asal Belanda itu bangga melihat kerja keras anak asuhnya.

"Secara keseluruhan, saya sangat bangga dengan tim saya,” kata Gastel.

Di sisi lain, pelatih Persija Mauricio Souza menyebut PSIM lawan yang sulit ditaklukan.

Baca Juga: Pelatih Persija Bilang Begini Soal Kualitas PSIM Yogyakarta

"Kami harus ingat, kami menghadapi tim yang berada di posisi empat klasemen. Jadi, mereka selalu tampil bagus di setiap laga," kata Maurcio.

Pelatih asal Brasil itu, selalu menekankan pemainnya untuk mewaspadai sang lawan.