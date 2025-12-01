Persaingan Makin Ketat, PSS Sleman Siap Kembali Berlatih

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masa liburan para penggawa PSS Sleman telah memasuki hari-hari terakhir. Skuat PSS dipastikan akan kembali berkumpul dan memulai rutinitas latihan perdana mereka pada Kamis pagi (4/12).

Instruksi tegas ini datang langsung dari Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis yang mengalihkan fokus para pemainnya untuk kembali ke lapangan hijau.

Ansyari Lubis, yang akrab disapa Uwak, mengatakan bahwa libur selama seminggu yang diberikan bertujuan sebagai penyegaran ulang bagi kondisi fisik dan mental pemain.

Kini, saatnya seluruh waktu, tenaga, dan pikiran pemain dicurahkan kembali untuk tim berjulu Super Elja itu.

“Artinya, libur sudah usai, saatnya kami kembali bekerja keras dan fokus bagi PSS. Prioritas utama adalah tim,” ujar Ansyari pada Senin pagi (1/12).

Meskipun jeda kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026 masih menyisakan waktu yang cukup panjang, pelatih kelahiran Tebing Tinggi itu menilai bahwa kesiapan mental sangat krusial.

Menurutnya, persiapan yang bagus menjadi faktor penting ketika kompetisi kembali bergulir.

“Intensitas persaingan kompetisi makin meningkat. Artinya, kami tidak bisa berleha-leha ketika kembali berlatih. Komitmen penuh harus hadir dari setiap personil tim. Tidak ada lagi pola pikir santai seperti liburan. Harus kembali bekerja keras mengingat kompetisi makin ketat,” tegasnya.