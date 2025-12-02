Cerita Kiper Ketiga PSIM Yogyakarta Tampil di Hadapan 50 Ribu Jakmania

JPNN.com

Selasa, 02 Desember 2025 – 08:15 WIB
Debut kiper ketiga PSIM Yogyakarta Khairul Fikri Maarif di Stadion Gelora Bung Karno pada 28 November 2025. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kiper ketiga PSIM Yogyakarta Khairul Fikri Maarif menceritakan debutnya bersama Laskar Mataram saat menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 28 November 2025.

Fikri tampil menggantikan Cahya Supriadi yang membela Timnas Indonesia, sedangkan kiper kedua Harlan Suardi harus menepi karena mengalami cedera ACL. 

Tampil di hadapan 50 ribu penonton yang notabene suporter lawan, Fikri mengaku gemeteran.

“Jujur rasanya ya gemeteran. Setelah saya lama sekali tidak bermain, Alhamdulillah ada kesempatan bermain kali ini, jujur deg-degan sekali,” kata Fikri. 

Kendati ia diragukan karena kiper pelapis ketiga, Fikri mampu membuktikan bahwa pelatih tidak salah dalam memilihnya.

“Terima kasih untuk pelatih selalu memberikan kepercayaan kepada saya, untuk bisa tampil hari ini juga,” ujarnya. 

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel turut bangga dengan debut Fikri di timnya.

“Saya sangat puas dengan penampilan Fikri. Situasinya benar-benar sulit karena biasanya dia adalah kiper ketiga,” kata Gastel. 

Kiper ketiga PSIM Yogyakarta Khairul Fikri Maarif mengaku gemeteran saat melakoni debutnya dan langsung bermain di hadapan 50 ribu suporter lawan.
