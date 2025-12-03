PSIM Yogyakarta Libur Sepekan, Ada yang ke Bali hingga Bertemu Keluarga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta memutuskan untuk meliburkan para pemain dan staf pelatih selama sepekan.

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengatakan skuat Laskar Mataram akan kembali berlatih pada 8 Desember 2025.

“Tujuannya agar pemain bisa punya quality time bersama keluarga, teman, dan bisa penyegaran juga," kata Razzi.

PSIM Yogyakarta baru melakoni laga selanjutnya pada 23 Desember 2025 menghadapi Persijap Jepara.

Gelandang PSIM Ze Valente memilih liburan ke Bali untuk menghabiskan waktu senggangnya.

“Saya ingin pergi ke pantai, menyegarkan tubuhku dan kemudian kembali dengan lebih termotivasi karena kami akan menghadapi Desember yang sangat penting” kata Ze.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel memilih untuk tidak pulang ke Belanda dan akan menghabiskan waktu libur sepekan di Indonesia.

“Saya tidak ada rencana kembali ke Belanda. Salah satu anak perempuanku akan datang ke Indonesia," katanya.