Bukan ACL, Ini Cedera Kiper PSIM Yogyakarta yang Membuatnya Absen 2 Bulan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penjaga gawang PSIM Yogyakarta Harlan Suardi dipastikan absen selama dua bulan.
Sebelumnya, Harlan mengalami cedera saat persiapan menghadapi Persija Jakarta.
Ia diduga terkena Anterior Cruciate Ligament (ACL).
"Setelah konsultasi dengan dokter ortopedi di Rumah Sakit Bethesda ternyata cederanya itu adalah meniskus," kata dokter PSIM Hansel.
Meniskus merupakan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan di sendi lutut.
"Jadi, ada sobekan kecil di meniskus lutut kanannya," katanya.
Pemain kelahiran Makassar ini tengah fokus menjalani program perawatan untuk cederanya.
Hansel menyebut perkiraan pemulihan sang pemain memakan waktu 6-8 minggu.
Kiper PSIM Yogyakarta Harlan Suardi diperkirakan absen selama dua bulan karena cederanya yang dia alami saat latihan.
