Kabar Baik, Pemain Asing PSIM Sudah Gabung Latihan

Selasa, 09 Desember 2025 – 09:00 WIB
Pemain asing PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam menjalani latihan individu pada Senin (8/12). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabar baik datang dari pemain asing PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam.

Setelah lama berkutat dengan cedera, pemain asal Belanda itu mulai berlatih bersama rekan-rekannya pada Senin (8/12).

Akibat cedera fracture weber, Donny harus menepi cukup lama.

Donny sendiri mengakui sangat antusias bisa mengikuti latihan bersama skuat Laskar Mataram.

"Aku senang bisa kembali ke lapangan. Aku sangat merindukan bau rumput di lapangan," kata Donny.

Dokter PSIM Yogyakarta Hansel mengatakan bahwa Donny masih tetap dalam pengawasan tim medis.

“Kondisi Donny ini kan baru pulih dari cedera. Jadi, untuk sementar latihan individu dahulu di pinggir," ujarnya.

Donny masih akan menjalani materi latihan penguatan otot dasar.

Pemain asing PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam yang lama berkutat dengan cedera kini sudah gabung latihan bersama rekan-rekannya.
