Update Cedera Pemain PSS Sleman: 3 Pemain Penting Dipantau Tim Medis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jeda panjang kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026 dimanfaatkan secara maksimal oleh tim medis PSS Sleman untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik para pemain, terutama yang mengalami keluhan cedera setelah padatnya jadwal pertandingan di awal musim.

Setelah menjalani liburan selama dua pekan, Tim Medis Super Elja langsung bergerak cepat mendata dan menangani sejumlah pemain yang memerlukan perhatian khusus.

Tiga nama utama yang menjadi fokus saat ini adalah Terens Puhiri, Kevin Gomes, dan Cleberson.

Pemain sayap lincah, Terens Puhiri, diketahui mengalami masalah pada ototnya saat tim kembali menjalani sesi latihan.

“Pada awal-awal latihan ini ada sedikit pemain yang mengalami masalah di otonya, yaitu Terens Puhiri. Dia mengalami masalah sedikit di otot betisnya, tetapi kami lakukan observasi," ungkap Sigit Pramudya, personel Tim Medis PSS Sleman pada Rabu sore (10/12).

Untuk memastikan kebugaran optimal Terens pada laga resmi, tim medis memutuskan untuk menahan pemain bernomor punggung 28 tersebut agar tidak memaksakan diri berlatih bersama tim.

“Kami tahan dahulu Terens agar tidak memaksakan berlatih bergabung dengan tim, sembari kami observasi empat hari ke depan," jelas Sigit.

Sigit mengatakan Terens kemungkinan tidak akan merumput pada laga uji coba yang akan digelar pada Sabtu (13/12).