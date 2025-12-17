JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSIM Yogyakarta Panaskan Mesin Jelang Laga Melawan Persijap Jepara

PSIM Yogyakarta Panaskan Mesin Jelang Laga Melawan Persijap Jepara

Rabu, 17 Desember 2025 – 14:00 WIB
PSIM Yogyakarta Panaskan Mesin Jelang Laga Melawan Persijap Jepara - JPNN.com Jogja
Pertandingan uji coba PSIM vs Garudayaksa di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta. Foto: dok PSIM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menggelar dua laga uji coba saat jeda kompetisi BRI Super League, yaitu menghadapi PSIS Semarang dan Garudayaksa.

Menghadapi PSIS Semarang yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSIM, tim pelatih fokus mengembalikan kebugaran fisik pemain pascalibur sepekan.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan setiap pertandingan pasti akan ada evaluasi terkait performa tim.

Baca Juga:

"Hampir tidak pernah ada pertandingan yang sempurna. Jadi, selalu ada hal yang perlu diperbaiki,” kata Gastel.

Ia menegaskan skor tidak begitu penting dalam pertandingan tersebut.

Pada pertandingan kedua menghadapi Garudayaksa, Gastel mengatakan fokusnya mengembalikan ritme permainan tim.

Baca Juga:

Laskar Mataram sukses mengalahkan Garudayaksa dengan skor 3-1.

“Saya ingin mengembalikan para pemain ke ritme bermain yang sesungguhnya karena minggu depan liga sudah dimulai lagi," katanya.

Tim promosi PSIM Yogyakarta menggelar dua laga uji coba selama jeda kompetisi. Persiapan melawan Persijap Jepara.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta psim jogja psim hari ini uji coba Jean-Paul Van Gastel bri super league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU