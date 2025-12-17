PSIM Yogyakarta Panaskan Mesin Jelang Laga Melawan Persijap Jepara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta menggelar dua laga uji coba saat jeda kompetisi BRI Super League, yaitu menghadapi PSIS Semarang dan Garudayaksa.

Menghadapi PSIS Semarang yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSIM, tim pelatih fokus mengembalikan kebugaran fisik pemain pascalibur sepekan.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan setiap pertandingan pasti akan ada evaluasi terkait performa tim.

"Hampir tidak pernah ada pertandingan yang sempurna. Jadi, selalu ada hal yang perlu diperbaiki,” kata Gastel.

Ia menegaskan skor tidak begitu penting dalam pertandingan tersebut.

Pada pertandingan kedua menghadapi Garudayaksa, Gastel mengatakan fokusnya mengembalikan ritme permainan tim.

Laskar Mataram sukses mengalahkan Garudayaksa dengan skor 3-1.

“Saya ingin mengembalikan para pemain ke ritme bermain yang sesungguhnya karena minggu depan liga sudah dimulai lagi," katanya.