Duel Persijap Vs PSIM Tanpa Penonton, Begini Reaksi Van Gastel

Selasa, 23 Desember 2025 – 15:53 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel di sesi konferensi pers pada Senin (22/12). Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menantang Persijap Jepara pada pekan ke-14 BRI Super League, Selasa malam (23/12).

Bertandang ke markas lawan, PSIM Yogyakarta membawa 22 pemain.

Pertandingan kali ini tidak akan dipastikan tanpa penonton. 

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan kehadiran suporter sebagai nyawa sebuah pertandingan. 

"Jika tidak ada penggemar, suasana di stadion tidak akan ada energi ekstra,” kata Gastel. 

Kendati demikian, ia menuntut anak asuhnya tetap menampilkan permainan terbaik pada pertandingan nanti.

"Pada akhirnya kami harus tetap mendapatkan hasil dari laga karena ini pertandingan liga,” ujarnya. 

Di tabel klasemen sementara, PSIM duduk di peringkat ke-6 dengan mengoleksi 22 poin.

Pertandingan Persijap vs PSIM Yogyakarta tidak akan dihadiri penonton. Pelatih PSIM Van Gastel mengaku kecewa, tetapi harus tetap mendapatkan poin.
