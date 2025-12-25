Imbang Lawan Persijap, Pelatih PSIM Yogyakarta Mengaku Tak Puas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta hanya bisa membawa pulang satu poin dari markas Persijap Jepara setelah bermain imbang 1-1 pada pekan ke-14 BRI Super League, Selasa (23/12).

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini itu berjalan sangat sengit. Persijap yang dipimpin oleh pelatih anyar, Divaldo Alves, tampil sangat dominan di awal laga.

Penyerang andalan mereka, Sudi Abdallah, sebenarnya berhasil mencetak dua gol pada menit ke-27 dan ke-44. Namun, kedua gol tersebut dianulir oleh wasit karena posisi Sudi yang dianggap sudah berdiri dalam posisi offside. Skor tetap 0-0 hingga jeda.

Laskar Kalinyamat, julukan Persijap, akhirnya unggul lebih dahulu pada awal babak kedua. Melalui skema serangan yang rapi, Adzikry Fadillah berhasil menuntaskan umpan dari Alexis Gomez menjadi gol. Stadion bergemuruh menyambut keunggulan 1-0.

Kemenangan Persijap yang sudah di depan mata sirna saat detik-detik terakhir. PSIM Yogyakarta yang terus menekan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Riyatno Abiyoso pada menit ke-90+5. Gol ini sekaligus menutup pertandingan dengan skor imbang.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengaku tak puas dengan penampilan anak asuhnya.

Baca Juga: PSIM Yogyakarta Panaskan Mesin Jelang Laga Melawan Persijap Jepara

"Namun, saya harus memberikan pujian kepada pemain cadangan saya karena saya yakin mereka mengubah jalannya pertandingan secara positif,” kata Gastel.

Riyanto Abiyoso sendiri tetap bersyukur atas raihan satu poin di laga tandang.