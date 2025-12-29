PSIM Bertekad Menebus Penampilan Terburuk Saat Menjamu PSBS Biak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu PSBS Biak di Stadion Sultan Agung Bantul dalam lanjutan BRI Super League pada Senin (29/12).

Pertandingan ini semula dijadwalkan pada 30 Desember, tetapi dimajukan menjadi 29 Desember 2025.

Laga sore nanti krusial bagi tuan rumah yang belum meraih kemenangan di dua laga terakhir, sementara PSBS Biak kalah di pertandingan sebelumnya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui kesulitan timnya pada dua laga terakhir.

“Kami tidak memenangkan dua pertandingan terakhir itu jelas. Pertandingan terakhir adalah salah satu dari pertandingan terburuk yang kami mainkan sejauh ini,” kata Gastel.

Meski bertekad meraih poin penuh, Gastel enggan anak asuhnya meremehkan lawan yang berada di papan bawah.

“Saya pikir mereka secara fisik sangat kuat. Mereka punya pelatih baru sekarang. Jadi, ada energi baru,” ujarnya.

Ia mewaspadai potensi kejutan tim yang saat ini memiliki pelatih baru, yaitu Agus Sugeng.