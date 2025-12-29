JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga PSIM Bertekad Menebus Penampilan Terburuk Saat Menjamu PSBS Biak

PSIM Bertekad Menebus Penampilan Terburuk Saat Menjamu PSBS Biak

Senin, 29 Desember 2025 – 09:45 WIB
PSIM Bertekad Menebus Penampilan Terburuk Saat Menjamu PSBS Biak - JPNN.com Jogja
Kiper PSIM Yogyakarta Harlan Suardi. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu PSBS Biak di Stadion Sultan Agung Bantul dalam lanjutan BRI Super League pada Senin (29/12).

Pertandingan ini semula dijadwalkan pada 30 Desember, tetapi dimajukan menjadi 29 Desember 2025.

Laga sore nanti krusial bagi tuan rumah yang belum meraih kemenangan di dua laga terakhir, sementara PSBS Biak kalah di pertandingan sebelumnya. 

Baca Juga:

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui kesulitan timnya pada dua laga terakhir. 

“Kami tidak memenangkan dua pertandingan terakhir itu jelas. Pertandingan terakhir adalah salah satu dari pertandingan terburuk yang kami mainkan sejauh ini,” kata Gastel.

Meski bertekad meraih poin penuh, Gastel enggan anak asuhnya meremehkan lawan yang berada di papan bawah. 

Baca Juga:

“Saya pikir mereka secara fisik sangat kuat. Mereka punya pelatih baru sekarang. Jadi, ada energi baru,” ujarnya. 

Ia mewaspadai potensi kejutan tim yang saat ini memiliki pelatih baru, yaitu Agus Sugeng.

Pada dua laga terakhir PSIM Yogyakarta kalah dari Persija dan imbang melawan Persijap Jepara. Laskar Mataram ingin menebusnya dengan mengalahkan PSBS Biak.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta psim jogja Jean-Paul Van Gastel bri super league psbs biak psim hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU