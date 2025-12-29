Menang Telak 4-0 Atas Persipal, PSS Sleman Tetap Evaluasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman sukses menutup akhir 2025 dengan hasil yang sangat memuaskan. Skuat berjuluk Laskar Sembada itu berhasil menggulung Persipal FC dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan pekan ke-13 Grup Timur Pegadaian Championship 2025/2026 di Stadion Maguwoharjo, Minggu malam (28/12).

Empat gol kemenangan Super Elja masing-masing dilesakkan oleh Iman Fathurohman (38’), Ichsan Pratama (74’), Terens Puhiri (77’), dan pemain pengganti Frédéric Injaï (83’).

Meski menang besar, Pelatih Kepala PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan bahwa timnya tidak boleh cepat berpuas diri.

Sebelum laga dimulai, lini pertahanan dan efisiensi di depan gawang menjadi rapor merah yang menjadi perhatian tim pelatih. Namun, pada laga kemarin, Fachruddin Aryanto dan kawan-kawan tampil solid dan berhasil mencatatkan clean sheet.

“Ini kemenangan yang sangat baik. Dari segi produktivitas kami mencetak empat gol, ini patut kami syukuri. Apresiasi buat seluruh pemain, terutama yang baru kembali bermain seperti Fachruddin dan Iman. Mereka menjawab kepercayaan dengan sangat baik,” ujar Ansyari Lubis dalam sesi konferensi pers seusai laga.

Evaluasi dan Konsistensi Menjadi Kunci

Meskipun tampil dominan sepanjang pertandingan, Coach Ansyari menekankan bahwa proses evaluasi akan terus berjalan. Ia menyoroti pentingnya menjaga fokus pemain agar tidak lengah di laga-laga berikutnya.

“Pastinya, evaluasi tetap kami tingkatkan lagi agar performa tim bisa terus meningkat. Konsistensi menjaga fokus sepanjang pertandingan adalah hal yang harus terus diperbaiki,” tambahnya.

Filosofi bermain kolektif, yakni "menyerang bersama dan bertahan bersama," disebut sebagai kunci keberhasilan PSS meredam perlawanan Persipal.