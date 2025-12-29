Kata-Kata Perpisahan Rafinha untuk Suporter PSIM Yogyakarta

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 22:32 WIB
Rafinha saat berseragam PSIM Yogyakarta. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta resmi berpisah dengan salah satu penyerang andalan mereka, Rafael de Sa Rodrigues atau Rafinha. 

Pemain asal Brasil itu merupakan salah satu pilar penting Laskar Mataram saat promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Namun, suporter PSIM harus rela berpisah dengan Rafinha yang akan pindah ke PSIS Semarang.

Rafinha mengaku berat meninggalkan PSIM Yogyakarta yang ia bela sejak musim 2024/2025.

"Perasaan saya sekarang campur aduk, antara sedih dan senang,” katanya. 

Dia juga menyampaikan pesan untuk suporter PSIM yang selama ini mendukungnya di lapangan hijau. 

“Untuk seluruh suporter PSIM, terima kasih banyak atas cinta dan dukungan kalian selama ini. Saya mencintai kalian,” ujarnya. 

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengungkapkan transfer Rafinha merupakan hasil kesepakatan bersama.

Rafinha resmi meninggalkan PSIM Yogyakarta untuk bergabung ke PSIS Semarang. Begini kata-kata perpisahan pemain asal Brasil itu untuk suporter.
