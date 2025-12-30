Imbang di Kandang, Pelatih PSIM Ungkap Kekecewaannya

JPNN.com

Selasa, 30 Desember 2025 – 15:00 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta gagal meraih poin penuh di kandang sendiri saat menjamu PSBS Biak pada Senin (29/12).

Duel di Stadion Sultan Agung Bantul itu berakhir dengan skor 2-2.

Gol Laskar Mataram dicetak Ze Valente dan Pulga Vidal setelah sempat tertinggal 0-2.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengungkapkan situasi yang terjadi pada pertandingan kemarin.

"Sulit bagi kami karena lawan bertahan dengan blok rendah. Namun, saya bangga dengan tim saya karena menjaga semangat untuk mencari kemenangan,” kata Gastel. 

Hasil ini membuat pelatih asal Belanda itu agak kecewa dan menilai timnya pantas memenangkan pertandingan. 

"Secara keseluruhan bagi kami mengecewakan karena saya pikir kami pantas menang,” ujarnya. 

Hasil imbang tersebut membuat PSIM tertahan di posisi ke-5 dengan 24 poin. 

PSIM Yogyakarta kembali meraih hasil imbang setelah ditahan tamunya PSBS Biak. Coach Van Gastel mengaku kecewa dengan hasil imbang.
