Tanpa Pemain Pilar, Van Gastel Percaya Pemain Pelapis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta akan menjamu Semen Padang FC di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu sore (4/1).

Pertandingan pekan ke-16 BRI Super League itu digelar dengan kondisi kedua tim gagal meraih kemenangan pada laga sebelumnya.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan timnya akan berjuang merebut tiga poin di kandang.

“Sangat disayangkan ada beberapa pemain cedera. Namun, saya sudah tekankan sejak hari pertama bahwa pemain yang bukan starter harus selalu siap ketika tim membutuhkan," katanya, Sabtu (3/1).

Sejumlah pemain yang harus absen pada pertandingan sore nanti, yaitu Raka Cahyana, Anton Fase dan Yusaku Yamadera.

Pelatih asal Belanda itu yakin dengan kemampuan seluruh pemain di dalam skuatnya.

“Sebagian besar dari mereka mampu menjalankan instruksi saya dengan baik. Oleh karena itu, saya tidak melihat hal negatif dari penampilan mereka,” ujarnya.

Di sisi lain, Gastel menyebut kondisi ini memberikan peluang bagi pemain pelapis untuk unjuk gigi. (mcr25/jpnn)