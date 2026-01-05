PSIM Menang, tetapi Pelatih Menyoroti Penyelesaian Akhir

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta berhasil mengamankan tiga poin setelah menaklukkan tamunya Semen Padang FC pada pekan ke-16 BRI Super League, Minggu (4/1).

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung (SSA) itu berakhir dengan skor 1-0.

Ze Valente menjadi sosok pembeda lewat sumbangan gol semata wayangnya melalui eksekusi penalti.

Kendati memenangkan pertandingan kontra Semen Padang FC, pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menyoroti para pemainnya dalam melakukan penyelesaian akhir.

Menurut Van Gastel, para pemainnya kurang baik dalam mengonversi peluang untuk menjadi gol.

"Soal teknik menembak ke gawang. Anda harus mencoba menembak tepat sasaran. Saya rasa kami harus berbenah di bagian itu,” kata Gastel.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan bahwa tendang mengarah ke gawang bakal menghasilkan peluang lain dalam permainan.

"Anda harus mencoba menembak tepat sasaran karena jika tidak gol, mungkin ada bola rebound atau scrimmage," katanya.