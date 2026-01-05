PSS Sleman Akan Bermain Seperti Laga Final Saat Melawan Kendal Tornado FC

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persaingan papan atas kompetisi Championship 2025/2026 makin memanas. PSS Sleman dijadwalkan akan melakoni laga krusial melawan Kendal Tornado FC pada Senin malam (5/1) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan yang diprediksi berjalan sengit ini akan digelar di tempat netral, Stadion Sriwedari, Solo.

PSS Sleman optimistis bisa meraih tiga poin. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menegaskan bahwa timnya tidak ingin main-main dalam laga ini mengingat Laskar Sembada membutuhkan poin penuh untuk naik ke peringkat pertama klasemen.

Coach Ansyari Lubis menyebut laga kontra Kendal Tornado FC bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan sebuah laga penentu.

"Kami melakukan persiapan yang cukup baik. Kami tahu pertarungan di papan atas sangat ketat, saling kejar mengejar poin. Bagi kami, pertandingan besok adalah partai final," tegas Coach Lubis saat konferensi pers pada Minggu (4/1).

Ia juga menekankan bahwa siapa pun pemain yang diturunkan nantinya harus memiliki semangat juang yang luar biasa untuk mengantarkan PSS Sleman di posisi puncak.

"Kami berharap doa dari seluruh masyarakat Sleman dan suporter agar besok bisa memberikan yang terbaik," tambahnya.

Senada dengan sang pelatih, bek senior PSS Sleman, Fachruddin Aryanto, mengatakan bahwa kondisi tim dalam keadaan siap tempur.