Tendangan Kungfu Pemain Kafi FC yang Berujung Sanksi Berat dari PSSI DIY

Kamis, 08 Januari 2026 – 07:51 WIB
Tendangan Kungfu Pemain Kafi FC yang Berujung Sanksi Berat dari PSSI DIY - JPNN.com Jogja
Pemain Kafi FC melanggar pemain UAD FC dalam lanjutan Liga 4 DIY pada Selasa (6/1). Foto: tangkapan layar YouTube

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Panitia Disiplin PSSI DIY menjatuhkan hukum berat kepada pemain klub Liga 4 Kafi FC, Dwi Pilihanto Nugroho.

Dwi melakukan pelanggaran berupa tendangan tinggi ala "kungfu" yang mengenai wajah lawan saat pertandingan Liga 4 Yogyakarta.

Insiden ini terjadi pada menit ke-73 laga melawan UAD FC di Lapangan Sitimulyo Bantul pada Selasa, 6 Januari 2026.

Pemain bernomor punggung 2 itu mengangkat kaki terlalu tinggi hingga mengenai kepala pemain UAD FC nomor 24, Amirul. Aksi tersebut dinilai membahayakan keselamatan lawan.

Awalnya wasit hanya beri kartu kuning, tetapi video viral memicu tinjauan ulang oleh Pandis Asprov PSSI DIY.

Melalui surat Nomor: 005/Pandis_Liga4DIY_PSSIDIY/I/2026, operator kompetisi amatir itu menghukum Dwi dengan denda sebesar Rp 1.000.000.

Selain itu, Dwi Pilihanto dilarang berkecimpung di sepak bola seumur hidup.

Dwi dianggap melanggar Pasal 48 juncto 49 juncto Pasal 10 juncto Pasal 19 Kode Disiplin PSSI 2025.

Buntut pelanggaran keras pemain Kafi FC di Liga 4 DIY, operator kompetisi menjatuhi hukuman berat berupa larangan bermain seumur hidup.
