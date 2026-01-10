Beberapa Pilar Absen, PSIM Yogyakarta Tetap Ingin Menang
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta membawa 20 pemain dalam lawatannya ke markas Madura United.
Laskar Mataram akan menghadapi tuan rumah di Stadion Gelora Ratu Pamelingan pada Sabtu malam (10/1).
PSIM sendiri dipastikan tidak akan diperkuat Reva Adi, Yusaku Yamadera, Anton Fase, Harlan Suardi dan Donny Warmerdam.
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengakui menghadapi Madura United bukanlah perkara mudah.
“Madura, setelah pelatihnya berganti, saya pikir mereka mulai bermain lebih baik," kata Gastel, Jumat (9/1).
Namun, pelatih asal Belanda itu tetap optimistis meski menghadapi sejumlah kendala.
“Saya hanya ingin menang. Saya bermain setiap saat dengan tim terkuat saya,” ujarnya.
Dia berharap para pemain pelapis besok bisa menampilkan performa terbaiknya untuk mengamankan poin penuh.
Sejumlah pemain pilar absen, pelatih PSIM Yogyakarta tetap yakin mampu meraih poin penuh saat bertandang ke markas Madura United.
