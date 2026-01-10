Sempat Hilang Fokus, PSS Sleman Berhasil Bangkit Bungkam Perlawanan Sengit PSIS

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Stadion Maguwoharjo kembali menjadi saksi kemenangan tuan rumah PSS Sleman dalam lanjutan kompetisi Grup B Championship 2025/2025. Di bawah cuaca berawan bersuhu 29°C, tim berjuluk Super Elang Jawa itu sukses mengamankan tiga poin krusial setelah menundukkan PSIS Semarang dengan skor tipis 2-1 pada Sabtu sore (10/01).

Padahal, pada laga tadi PSS Sleman tidak bisa didampingi oleh Pelatih Kepala Ansyari Lubis yang harus absen karena akumulasi kartu. Perannya digantikan oleh Asisten Pelatih Gilang Ramadhan yang sepanjang laga memberikan instruksi di pinggir lapangan.

Dalam sesi konferensi pers seusai laga, Gilang Ramadhan mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas hasil positif ini. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hanya kerja keras pemain dan tim pelatih, melainkan juga berkat dukungan militan dari 13 ribu suporter yang datang ke Stadion Maguwoharjo.

"Alhamdulillah, hari ini PSS diberi kemenangan. Ini semua bukan hanya berkat pemain atau ofisial, tetapi juga para suporter yang tidak henti-hentinya memberi dukungan selama lebih dari 90 menit," ujar Gilang.

Menurutnya, pertandingan ini tidaklah mudah mengingat beban mental setelah kekalahan di laga sebelumnya melawan Tornado FC.

Namun, komitmen kuat dari seluruh elemen tim untuk mengamankan poin penuh menjadi kunci utama.

Gilang mengakui bahwa menghadapi PSIS di putaran kedua ini memberikan tantangan tersendiri.

Perubahan komposisi pemain di kubu lawan membuat tim pelatih harus memutar otak karena minimnya referensi visual mengenai gaya bermain baru mereka.