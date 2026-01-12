Menang Atas Madura United, Pelatih PSIM Soroti Kartu Merah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta membawa pulang tiga poin dari lawatannya ke kandang Madura United dalam lanjutan kompetisi BRI Super League pada Sabtu malam (10/1).

Pertandingan pekan ke-17 itu berlangsung sengit di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan.

PSIM menang telak dengan skor 3-0 berkat dua gol yang dicetak oleh Fahreza Sudin (56', 63') dan satu gol dari Franco Ramos (58’).

Laga diwarnai hujan kartu merah, termasuk dua untuk Madura United, yang membuat kronologi pertandingan makin dramatis.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menilai kartu merah yang diterima pemain Madura mempengaruhi jalannya pertandingan.

"Saya rasa kami mendapatkan keuntungan dari dua kartu merah Madura tadi,” kata Gastel.

Fahreza Sudin merasa bahagia bisa membawa timnya meraih kemenangan sekaligus mencetak brace.

“Perasaan saya bahagia sekali. Pelatih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bermain dan saya bisa mencetak gol buat tim," kata Sudin.