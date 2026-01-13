Atlet Bantul Peraih Medali di Porda DIY Segera dapat Bonus

jogja.jpnn.com, BANTUL - Atlet Kabupaten Bantul yang menorehkan prestasi di ajang Pekan Olahraga XVII Daerah Istimewa Yogyakarta (Porda DIY) 2025 bakal menerima bonus.

Pemerintah Kabupaten Bantul menyiapkan anggaran sebesar Rp 8.092.550.000 untuk para atlet.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Nugroho Eko Setyanto mengatakan Bantul finis di posisi kedua dalam ajang Porda DIY 2025.

"Bapak bupati juga telah memberikan apresiasi kepada para atlet yang menjuarai Porda, di mana nanti akan kami serahkan segera untuk bonusnya,” kata Nugroho, Senin (12/1).

Rencananya bonus akan diserahkan pada triwulan pertama 2026 untuk kategori perorangan maupun beregu.

Atlet kategori perorangan peraih medali emas akan menerima bonus Rp 18.000.000, peraih medali perak Rp 6.500.000 dan peraih medali perunggu sebesar Rp 2.750.000.

Baca Juga: Gol Fadli Mengantarkan Sepak Bola Putra Sleman Meraih Emas Porda DIY

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengapresiasi prestasi yang ditorehkan atlet Bantul dalam ajang yang digelar di Kabupaten Gunungkidul tersebut.

“Di tengah keterbatasan yang kami miliki, tetapi kami masih bisa mencapai posisi yang bergengsi pada Porda DIY 2025," katanya.