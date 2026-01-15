Evaluasi PSIM Yogyakarta Jelang Putara Kedua Super League

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim promosi PSIM Yogyakarta melakukan evaluasi selama putaran pertama BRI Super League 2025/2026.

Anak asuh Jean-Paul Van Gastel tersebut menjadi tim promosi paling baik penampilannya di kasta tertinggi.

Ze Valente dan kawan-kawan duduk di posisi ke-6 klasemen sementara dengan meraih 30 poin.

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengatakan prestasi tersebut menjadi modal menatap putaran kedua.

"Hasilnya cukup memuaskan dan cukup baik karena untuk kami sebagai tim promosi bisa ada di posisi klasemen nomor enam dengan 30 poin,” kata Razzi.

Kendati demikian, dia enggan berpuas diri karena masih ada banyak pertandingan tersisa.

"Masih banyak evaluasi yang harus dilakukan, baik dari pemain, tim pelatih maupun manajemen," ujarnya.

Razzi berharap putaran kedua nanti timnya bisa tampil lebih baik lagi.