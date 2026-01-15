JPNN.com

JPNN.com Jogja Olahraga Evaluasi PSIM Yogyakarta Menjelang Putaran Kedua Super League

Evaluasi PSIM Yogyakarta Menjelang Putaran Kedua Super League

Kamis, 15 Januari 2026 – 16:30 WIB
Evaluasi PSIM Yogyakarta Menjelang Putaran Kedua Super League - JPNN.com Jogja
Pemain PSIM Yogyakarta menjalani latihan. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim promosi PSIM Yogyakarta melakukan evaluasi selama putaran pertama BRI Super League 2025/2026.

Anak asuh Jean-Paul Van Gastel tersebut menjadi tim promosi paling baik penampilannya di kasta tertinggi. 

Ze Valente dan kawan-kawan duduk di posisi ke-6 klasemen sementara dengan meraih 30 poin.

Baca Juga:

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mengatakan prestasi tersebut menjadi modal menatap putaran kedua.

"Hasilnya cukup memuaskan dan cukup baik karena untuk kami sebagai tim promosi bisa ada di posisi klasemen nomor enam dengan 30 poin,” kata Razzi.

Kendati demikian, dia enggan berpuas diri karena masih ada banyak pertandingan tersisa.

Baca Juga:

"Masih banyak evaluasi yang harus dilakukan, baik dari pemain, tim pelatih maupun manajemen," ujarnya. 

Razzi berharap putaran kedua nanti timnya bisa tampil lebih baik lagi.

PSIM Yogyakarta bersiap menjalani putaran kedua, evakuasi pun dilakukan di semua lini.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta evaluasi Razzi Taruna bri super league psim hari ini psim jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU