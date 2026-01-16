4 Pemain PSS Sleman yang Menonjol di Championship

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kemenangan krusial PSS Sleman atas PSIS Semarang pada pekan ke-15 Grup B Pegadaian Championship 2025/2026 menyisakan cerita manis bagi publik Bumi Sembada. Tak hanya mengamankan poin penuh, skuat Laskar Sembada sukses mendominasi penghargaan individu dengan menempatkan empat pemain terbaiknya dalam daftar prestasi pekanan.

Dominasi ini menjadi bukti nyata bahwa racikan strategi pelatih Ansyari Lubis mulai membuahkan hasil manis di atas lapangan.

Di barisan penyerang, Gustavo Tocantins resmi dinobatkan sebagai salah satu juru gedor terbaik dalam daftar Best XI of The Week.

Gustavo dianggap sebagai game changer berkat kecerdikannya mencari ruang di kotak penalti serta visi bermain matang yang menjadi kunci pembuka kemenangan PSS.

Menyusul di lini tengah, sosok Ichsan Pratama juga berhasil menembus jajaran Best XI. Tampil sebagai motor permainan, Ichsan menunjukkan kelasnya dalam menjaga ritme dan melepaskan akurasi umpan-umpan indah yang berujung pada gol kemenangan timnya.

Sektor pertahanan pun tak luput dari prestasi. Fadhilah Tegar Nur Aziz tampil luar biasa dengan kedisiplinan tinggi dalam menjaga area sayap pertahanan.

Berkat ketangguhannya, ia tidak hanya mengunci posisi di Best XI, tetapi juga berhasil menyabet penghargaan prestisius sebagai Young Player of The Week.

Gol Terbaik Milik Junior Haqi

Melengkapi keberhasilan tim, penyerang sayap Muhammad Junior Haqi mencatatkan prestasi personal yang memukau.