Jelang Putaran Kedua, PSIM Yogyakarta Bakal Tambah Pemain?

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kelompok suporter PSIM Yogyakarta mengapresiasi kerja keras tim kebanggaan mereka di kompetisi Super League 2025/2026.

Sebagai tim promosi, PSIM Yogyakarta tampil apik di putaran pertama.

Anak asuh Jean-Paul Van berada di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan capaian 30 poin dari 17 laga.

Presiden Brajamusti Muslich Burhanuddin mengatakan bahwa prestasi ini patut disyukuri.

“Sebagai tim promosi, pencapaian ini patut disyukuri. Saya mewakili Brajamusti dan rekan-rekan The Maident mengucapkan terima kasih dan salut kepada manajemen, tim pelatih, serta seluruh pemain atas kerja keras di putaran pertama,” katanya, Kamis (15/1).

Kendati demikian, ia enggan tim terlena sebab kompetisi putaran kedua sudah menunggu di depan mata.

Manajer PSIM Yogyakarta Razzi Taruna mempercayakan sepenuhnya materi skuat untuk putaran kedua kepada sang pelatih.

“Kami merekrut pelatih karena percaya pada kapasitasnya. Saya memohon agar teman-teman suporter juga memberikan kepercayaan yang sama kepada tim dan pelatih," katanya.