Misi Balas Dendam PSS Sleman Saat Menjamu Persela, Lucao Siap Debut

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSS Sleman mengusung misi balas dendam saat menjamu Persela Lamongan dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship, Minggu sore (18/1). Bertanding di Stadion Maguwoharjo pukul 15.30 WIB, Laskar Sembada dipastikan tampil dengan kekuatan tambahan setelah bergabungnya sejumlah pilar baru.

Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengonfirmasi bahwa bek tangguh Lucas Gama Moreira atau Lucão kemungkinan besar akan melakoni debutnya besok. Kehadiran Lucão diharapkan menjadi tembok kokoh untuk meredam lini serang Laskar Joko Tingkir.

Selain Lucão, dua pemain muda potensial kategori U-21 yang dipinjam dari Persija Jakarta juga siap diturunkan. Ketiganya dinilai telah menyatu dengan skema permainan tim.

"Persiapan kami cukup bagus. Paling pasti, kami mendapatkan tambahan pemain baru, Insyaallah besok kami bisa menurunkan Lucão. Ada juga dua pemain U-21 yang progresnya sangat bagus dan cepat beradaptasi dengan taktikal kami,” ujar Coach Ansyari dalam sesi konferensi pers prapertandingan, Sabtu (17/1).

Kekalahan pada pertemuan pertama di laga tandang menjadi pemacu motivasi bagi skuat Super Elang Jawa.

Meski bertekad meraih kemenangan (revans), Ansyari Lubis tetap menaruh hormat pada kualitas Persela yang kini ditangani oleh pelatih berpengalaman, Bima Sakti.

Senada dengan pelatih, gelandang PSS, Ichsan Pratama, menegaskan bahwa evaluasi dari pertandingan sebelumnya telah dilakukan. Chemistry antara pemain lama dan pemain baru pun diklaim sudah berjalan dengan harmonis.