Kondisi Terkini Pemain PSIM Yogyakarta yang Cedera

Kamis, 22 Januari 2026 – 08:32 WIB
Pemain asing PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam menjalani latihan. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim dokter PSIM Yogyakarta mengungkapkan kabar terkini beberapa pemain Laskar Mataram yang sempat cedera.

Pemain yang sebelumnya menepi karena cedera kini menunjukkan perkembangan positif.

Dokter PSIM Hansel mengatakan bek asal Jepang Yusaku Yamadera kini telah bergabung dengan latihan bersama rekannya.

“Yusaku progresnya sudah baik, sudah hampir 100 persen," kata Hansel, Rabu (21/1).

Setelah absen karena cederanya, Yusaku diharapkan segera bugar untuk kembali tampil di kompetisi.

Kemudian, Hansel juga menyoroti kondisi Harlan Suardi dan Andy Irfan.

“Andy Irfan juga sudah balik latihan dengan tim. Kalau Harlan, dia juga sudah latihan bareng tim,” katanya.

Sedangkan untuk Anton Fase dan Donny Warmerdam masih membutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang.

Apakah pemain PSIM yang sudah pulih bakal diturunkan saat melawan Persebaya Surabaya?
