Panpel PSIM Yogyakarta Antisipasi Kehadiran Bonek di Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Laga PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu (25/1) akan dihadiri oleh penonton.

Panitia pelaksana PSIM Yogyakarta menyiapkan kuota 8.000 tiket bagi suporter Laskar Mataram.

Ketua Panpel PSIM Wendy Umar Seno Aji menegaskan suporter Persebaya Surabaya dilarang untuk hadir ke Stadion Sultan Agung Bantul agar tidak terjadi gesekan antarsuporter.

Baca Juga: Kondisi Terkini Pemain PSIM Yogyakarta yang Cedera

Wendy mengatakan polisi bakal mengawal ketat pertandingan pekan ke-18 Super League itu.

“Personel kepolisian pada pertandingan biasa berkisar 400 sampai 500 anggota. Namun, untuk besok kekuatan kepolisian sampai 1.700 personel," kata Wendy.

Selain itu, agar tak terjadi kebocoran penonton Panpel PSIM akan menjual tiket reguler secara luring.

Sedangkan khusus tribun VIP masih bisa dipesan melalui sistem online.

"Kami sudah mengirimkan surat keterangan larangan kehadiran suporter tamu, baik kepada manajemen Persebaya maupun wadah suporter Persebaya," ujarnya.