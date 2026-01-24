PSIM Yogyakarta Waspadai Persebaya Era Bernardo Tavares

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Duel klasik PSIM Yogyakarta vs Persebaya akan tersaji di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu (25/1).

Melakoni pekan ke-18 BRI Super League, PSIM Yogyakarta bertekad meraih tiga poin agar tetap aman di klasemen sementara, sedangkan sang tamu enggan pulang dengan tangan kosong.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel meminta anak asuhnya mewaspadai kekuatan Persebaya yang kini dinakhodai pelatih baru, Bernardo Tavares.

“Dia melatih satu pertandingan dan mereka menang lawan Malut. Itu hasil yang sangat bagus buat mereka,” kaya Gastel.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan pertandingan besok berbeda dengan pertemuan kedua tim pada putaran pertama.

Saat itu, Laskar Mataram mengejutkan tuan rumah dengan kemenangan tipis 1-0.

"Ini bakal jadi pertandingan yang berbeda. Mereka mendatangkan beberapa pemain baru dan pelatih baru,” katanya.

PSIM saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen sementara Super League dengan 30 poin dari 17 laga.