Polisi Akan Tindak Tegas Suporter yang Rusuh di Laga PSIM vs Persebaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polres Bantul akan menerjunkan 342 personel untuk mengamankan pertandingan antara tuan rumah PSIM Yogyakarta vs Persebaya pada Minggu (25/1).

Skema pengamanan ketat akan diterapkan pada pertandingan pekan ke-18 BRI Super League itu.

Pasalnya, panitia pelaksana melarang kehadiran suporter tim tamu ke Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan keputusan melarang kehadiran suporter Persebaya itu telah dibahas dalam rapat koordinasi dengan sejumlah pertimbangan.

"Keputusan ini adalah hasil komitmen bersama untuk menjaga keamanan," kata Rita.

Selain itu, pihaknya juga akan menindak tegas suporter tuan rumah yang membawa barang-barang terlarang.

"Kami akan bertindak tegas terhadap siapa saja yang bertindak rusuh dan mengancam jalannya pertandingan," ujarnya.

Dia berharap upaya pengamanan ini dapat berjalan lancar dan menjadi perhatian serius bagi semua pihak.