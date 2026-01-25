Kalah Telak dari Persebaya, Begini Komentar Pelatih PSIM Yogyakarta

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 23:20 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel dan pemain Andy Setyo pascalaga vs Persebaya pada Minggu (25/1). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kalah telak dari tamunya Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Super League pada Minggu (25/1).

Ze Valente dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Persebaya dengan skor 0-3.

Gol kemenangan Persebaya masing-masing dicetak oleh Gali Freitas, Bruno Pereira dan Rachmat Irianto.

Tim tuan rumah menguasai jalannya pertandingan, tetapi gagal membongkar pertahanan Persebaya Surabaya. 

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengatakan pada babak pertama Persebaya hanya menunggu timnya melakukan kesalahan dan melakukan serangan balik.

"Itu terjadi pada gol pertama dan gol kedua tadi secara struktur kami tidak seimbang sehingga ada lawan yang bisa mengekspos lini belakang kami," katanya. 

Setelah tertinggal 0-2 PSIM Yogyakarta memasukkan sejumlah pemain bernaluri menyerang, tetapi strategi tersebut tidak membuahkan hasil.

"Babak kedua kami memutuskan bermain lebih berbuka lagi untuk mengambil risiko dengan memasukkan beberapa penyerang," ujarnya. 

PSIM Yogyakarta secara mengejutkan kalah telak dari tamunya Persebaya Surabaya dengan skor akhir 0-3.
