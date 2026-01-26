Lolos 8 Besar, Persiba Bantul Menantang Persika Karanganyar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Persiba Bantul dipastikan melangkah ke babak delapan besar Liga Nusantara meski harus menelan pil pahit di laga pamungkas. Bertanding pada Minggu (25/1), klub berjuluk Laskar Sultan Agung itu kalah tipis 0-1 saat menghadapi Persekabpas Pasuruan.

Gol tunggal kemenangan Persekabpas dicetak oleh Riski Ginting. Gol semata wayang itu menjadi pembeda hingga peluit panjang dibunyikan.

Walaupun gagal memetik poin penuh di pertandingan terakhir, posisi Persiba Bantul di klasemen tetap aman. Mereka berhasil finis sebagai runner up grup dengan koleksi 23 poin. Hasil ini cukup untuk mengantarkan anak asuh Susanto melaju ke fase berikutnya.

Pelatih kepala Persiba Bantul Susanto menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung karena tidak mampu menutup fase grup dengan kemenangan.

"Mohon maaf belum bisa memberikan kemenangan, tetapi kami masih ada peluang juga lolos delapan besar," ujar Susanto usai laga.

Meski kecewa, Susanto menegaskan tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan. Ia berkomitmen untuk segera melakukan pembenahan total skuatnya sebelum berlaga di babak delapan besar.

"Ke depan akan kami evaluasi untuk perkembangan dan peningkatan pemain di pertandingan berikutnya," tambahnya.

Fokus di Babak Delapan Besar